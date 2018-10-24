Премьер-министр Италии посетил Пушкинский музей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте посетил выставку венецианских живописцев "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" в ГМИИ имени А.С. Пушкина во время своего визита в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Экскурсию по выставке итальянскому премьеру провела ее куратор, главный научный сотрудник музея, хранитель итальянской живописи Виктория Маркова.

В мероприятии также приняли участие мэр города Виченца Франческо Рукко, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак и замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Премьер-министр Италии приехал накануне в Москву с первым официальным визитом. В среду он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также встретился с представителями итальянского бизнеса.