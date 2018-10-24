Антонов подтвердил планы по встрече России и США по контртерроризму

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США), 24 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в среду подтвердил планы по проведению в декабре встречи представителей двух стран для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

"Предполагается уже в декабре реализовать одно из предложений (президента РФ) Владимира Путина на российско-американском саммите в Хельсинки о возобновлении диалога по борьбе с терроризмом на уровне заместителей внешнеполитических ведомств двух стран", — сказал Антонов, выступая в институте Бенджамина Янга в Солт-Лейк-Сити.

Вместе с тем посол не назвал точную дату и место проведения такой встречи.

Изначально такая договоренность была достигнута на переговорах лидеров двух стран в Хельсинки в июле. Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил по итогам встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, что российско-американский диалог по контртерроризму на уровне заместителей глав МИД и госдепартамента пройдет в декабре.

Антонов также подтвердил планы проведения встреч представителей бизнес-сообществ России и США в начале 2019 года, что на саммите в Хельсинки предлагал Путин и о чем накануне говорил в Москве Болтон.

"Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Хочется надеяться, что первая встреча в рамках этого формата, которая запланирована на начало следующего года, даст дополнительный импульс двустороннему экономическому взаимодействию", — сказал российский посол.