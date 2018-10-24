Поездка Путина в США в этом году вряд ли возможна, заявил Ушаков

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в США в этом году вряд ли возможна, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Вряд ли", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.