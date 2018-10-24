Путин оценил экономическое сотрудничество России и Италии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи с представителями итальянских деловых кругов в Кремле. 24 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи с представителями итальянских деловых кругов в Кремле. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Достижению российско-итальянских экономических показателей во многом способствовало эффективная работа совета двух стран по экономическому сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин.

"В 2017 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 20% и достиг более 24 миллиардов долларов. В январе-августе текущего года прибавил еще 15%. Встречные капиталовложения превышают 7,5 миллиарда долларов. Причем итальянские инвестиции в Россию, по данным за первый квартал сего года, выросли более чем на 1 миллиард долларов, достигнув 4,8 миллиарда. Достижению таких показателей во многом способствовало эффективная работа российско-итальянского совета по экономическому сотрудничеству", — сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.