Путин заявил о готовности России к участию в конференции по Ливии в Палермо

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Участие России в ливийской конференции в Палермо будет представлено на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Думаю, что наш подход полностью совпадает с подходом Италии, в том смысле, что в конечном итоге все эти проблемы внутриливийские должен урегулировать сам ливийский народ. Мы желаем удачи и в проведении намеченной конференции в Палермо. И я пока не знаю, смогу ли я лично принять участие, но точно совершенно Россия будет представлена на очень высоком уровне", — сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.