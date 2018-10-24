Путин назвал прошедшие переговоры с Конте результативными

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте весьма содержательными и результативными, в ходе которых удалось обсудить весь комплекс вопросов российско-итальянского взаимодействия.

"У нас с председателем совета министров Италии состоялись содержательные и весьма результативные переговоры, охватившие практически весь спектр, весь комплекс вопросов российско-итальянского взаимодействия. Мы также встретились с руководителями ведущих итальянских компаний, действующих на российском рынке, и в режиме видеоконференции открыли построенный в Челябинске при участии Италии новый завод по производству электродвигателей", — заявил президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров.