Россия и Италия близки по многим региональным вопросам, считает Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Позиции России и Италии по многим региональным и международным вопросам близки, РФ поддерживает усилия итальянской стороны по содействию ливийскому урегулированию, в том числе инициативу проведения международной конференции по Ливии в Палермо 12-13 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин рассказал также, что они с итальянским премьером обменялись мнениями и о положении дел в Сирии.
"Мы проинформировали господина Конте о шагах, предпринимаемых Россией в том числе в рамках астанинского формата, по содействию политическому урегулированию и активизации межсирийских переговоров. Обсудили также возможность объединения усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи этой многострадальной стране", — сообщил он.
Президент РФ подчеркнул, что восстановление экономики САР позволит создать благоприятные условия для возвращения беженцев, тем самым снизит миграционную нагрузку на европейские страны и соседей Сирии.