Россия и Италия близки по многим региональным вопросам, считает Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Позиции России и Италии по многим региональным и международным вопросам близки, РФ поддерживает усилия итальянской стороны по содействию ливийскому урегулированию, в том числе инициативу проведения международной конференции по Ливии в Палермо 12-13 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При обсуждении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня констатировали, что по многим из них позиции России и Италии близки. Российская сторона поддерживает итальянские усилия, направленные на содействие ливийскому урегулированию, в частности инициативу проведения 12-13 ноября в Палермо международной конференции по Ливии. Мы с господином премьер-министром сегодня об этом подробно говорили", — заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин рассказал также, что они с итальянским премьером обменялись мнениями и о положении дел в Сирии.

"Мы проинформировали господина Конте о шагах, предпринимаемых Россией в том числе в рамках астанинского формата, по содействию политическому урегулированию и активизации межсирийских переговоров. Обсудили также возможность объединения усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи этой многострадальной стране", — сообщил он.

Президент РФ подчеркнул, что восстановление экономики САР позволит создать благоприятные условия для возвращения беженцев, тем самым снизит миграционную нагрузку на европейские страны и соседей Сирии.