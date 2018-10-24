Во Франции оценили перспективы встречи Путина и Трампа

ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Новая архитектура безопасности в Европе, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), контакты так называемой "малой группы" и "астанинской группы" по Сирии могут стать возможными темами переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже в ноябре, сказал РИА Новости бывший посол Франции в России, эксперт французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Жан де Глиниасти.

Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, встреча Путина и Трампа будет полноценной и хорошо подготовленной. Со своей стороны американский лидер подтвердил, что может встретиться с российским коллегой.

В ноябре во французской столице пройдут мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны, в Париж приглашены целый ряд руководителей иностранных государств.

"Я надеюсь, что эта встреча готовилась не только по случаю празднований 11 ноября. Но интересно, что Россия в настоящий момент на этих празднованиях числится среди победителей и как минимум важным игроком в Первой Мировой войне, что является новым", — сказал де Глиниасти, который занимал должность посла Франции в РФ с 2009 по 2013 год.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

"Есть несколько новых идей для обсуждения. В частности, "новая архитектура безопасности", предложенная (президентом Франции Эммануэлем) Макроном в Хельсинки в конце сентября, что соответствует желанию России. Эта идея требует обсуждения", — полагает экс-посол.

Во время своего визита в Финляндию Макрон заявил о необходимости строить новую архитектуру безопасности на европейском континенте совместно с Россией.

По мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать каких-то изменений по теме Украины до президентских выборов, намеченных на март 2019 года.

"Что касается Сирии – может обсуждаться реализация идеи о начале дискуссий между "малой группой" и группой Астаны, что было согласовано во время визита Макрона в Санкт-Петербург в мае. Выход США из ДРСМД также будет, безусловно, предметом дискуссий, но я сомневаюсь в возможности переубедить Трампа. Наконец, никто не любит говорить о санкциях, но мы знаем, что интенсивность будущих решений Вашингтона будет зависеть от результатов промежуточных выборов", — продолжил он.

"Стоит отметить, что если выборы в Донбассе, намеченные на 11 ноября, состоятся, это бросит тень на эту встречу (в Париже – ред.)", — заключил эксперт.