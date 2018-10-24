Россия планирует подписать с Аргентиной соглашение по инфобезопасности

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия и Аргентина работают над межправительственным соглашением по сотрудничеству в сфере обеспечения международной информационной безопасности, Москва рассчитывает на его подписание во время визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину, сказал посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов.

"Сейчас мы работаем над межправительственным соглашением по сотрудничеству в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Оно находится в очень продвинутой стадии. Сейчас оно на аргентинской стороне. Мы рассчитываем, что в ходе визита президента Путина это соглашение будет подписано", — сказал дипломат.

Еще одним совместным направлением деятельности являются экономические проекты, сказал Феоктистов.

"Аргентина заинтересована в реализации этих проектов… Это проекты и по линии РЖД, Росатома, "Силовых машин", Трансмашхолдинга. Очень много компаний заинтересованы в том, чтобы реализовать тут крупные проекты. Нас здесь ждут. Поэтому важно, чтобы предстоящий визит президента РФ Владимира Путина придал дополнительный весомый импульс реализации этих проектов", — сказал дипломат во время видеоконференции между членами группы по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Национального конгресса Аргентинской Республики.