Путин встретится с президентом Аргентины на саммите G20 в Буэнос-Айресе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с аргентинским коллегой Маурисио Макри во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Феоктистов отметил, что политический диалог между Москвой и Буэнос-Айресом проходит на всех уровнях.

"Сегодня уже говорилось о том, что президенты наши дважды встречались. Будет третья встреча (Путина и Макри — ред.) обязательно, когда состоится саммит "двадцатки". Будет также подписан, как мы ожидаем, в ходе этого визита документ о продлении межмидовских консультаций. То есть диалог идет на всех уровнях", — сказал посол в ходе видеоконференции между членами группы по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Национального конгресса Аргентины.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.