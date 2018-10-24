Путин подписал указ о создании нового управления МВД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового управления в структуре центрального аппарата МВД РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в структуру центрального аппарата министерства внутренних дел Российской Федерации… "Управление международного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Кроме того, документ предполагает внесение в перечень должностей высшего начальствующего состава МВД РФ новую должность — начальник Управления международного сотрудничества МВД РФ.