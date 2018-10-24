Вершинин обсудил с представителем МИД Бельгии работу в Совбезе ООН

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел консультации с генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии Акселем Кенесом, сообщил МИД РФ.

Бельгия на 2019 год избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Россия, в свою очередь, является постоянным членом СБ.

"Рассмотрен широкий круг вопросов, находящихся на повестке дня СБ ООН, с акцентом на страновые и региональные сюжеты, пути мирного урегулирования конфликтов. Стороны условились наращивать многоплановый обмен мнениями, в том числе в СБ ООН, по актуальной международной проблематике с учетом взаимных интересов и приоритетов", — сообщил МИД РФ.