Комитет Госдумы по регламенту будет оценивать ход реализации нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить думскому комитету по контролю и регламенту контролировать реализацию национальных проектов и государственных программ.

Соответствующее поручение было дано в ходе обсуждения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенного правительством.

Володин на пленарном заседании отметил, что депутатам необходимо "пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета".

"Учитывая, что бюджет построен по программному принципу…, обеспечивает реализацию национальных проектов, мы с вами должны исходить из тех задач, которые бюджет будет решать, оценивая конкретный результат", — заявил спикер Госдумы.

По словам Володина, профильные комитеты Госдумы недорабатывают в вопросах, связанных с реализацией госпрограмм. Как добавил политик, было бы правильно, чтобы работа в этой области была выстроена системно.

"Если вы не будете возражать, коллеги, при заслушивании министров, заместителей председателя правительства в Государственной Думе в рамках правительственного часа — давайте внесем нормы в наш регламент — чтобы наряду с содокладом Счетной палаты, когда аудитор выступает и дает оценку со стороны, чтобы выступали представители комитета по контролю и регламенту — они отвечают за этот блок вопросов в Государственной Думе. И как раз давали оценку реализации национальных проектов и госпрограмм в разрезе того или другого министерства", — предложил Володин.

Он подчеркнул, что такая мера позволит вести детальный анализ реализации нацпроектов и госпрограмм, усилит ответственность за их исполнение и поможет министерству финансов РФ контролировать исполнение бюджета.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство поддерживает такую инициативу.