Песков рассказал о готовности Путина посетить США

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов посетить США с визитом, но конкретных решений пока нет, тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась на его встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Болтон провели переговоры во вторник в Кремле.

"Мы, безусловно, готовы. В целом, тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет. Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября — возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить. Сейчас предстоит начать готовить эту встречу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать возможный визит Путина в Вашингтон.