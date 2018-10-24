Совфед ратифицировал соглашение с Латвией об упрощении взаимных поездок

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании соглашение о внесении изменений в межправсоглашение с Латвией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий. Изменения предусматривают новые шаги в этом процессе.

Соглашение о поправках в документ было подписано в городе Риге 14 ноября 2017 года, оно применяется в отношении граждан РФ и Латвии, а также иностранных граждан, которые на законных основаниях проживают на приграничной территории этих государств не менее трех последних лет.

С инициативой внесения изменений в соглашение выступила латвийская сторона. Речь идет о снятии ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года и об отказе от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.

Соглашение упрощает порядок осуществления взаимных поездок жителей приграничных территорий РФ и Латвии, предусматривая при этом упрощенный порядок оформления разрешения на местное приграничное передвижение (РМПП) жителям приграничных территорий — без предъявления предусмотренного законодательством сторон полиса медицинского страхования, действительного на период первой поездки.

Кроме того, появляется возможность находиться на приграничной территории по РМПП в течение срока действия разрешения без ограничения суммарной продолжительности пребывания.

Соглашение также предусматривает возможность пересечения границы РФ без проставления отметки о прохождении пограничного контроля в РМПП и в действительные проездные документы.