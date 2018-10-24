Поклонская заявила, что не работает над созданием политической партии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что не ведет работу над созданием политической партии, а также не собирает на нее средства.

Во вторник СМИ сообщили, что депутат Госдумы Сергей Железняк и Поклонская возглавят новую партию под названием "Сила России". Железняк заявил РИА Новости, что ему неизвестно о создании с Поклонской новой партии.

"Хотела бы публично заявить, что в настоящее время я не работаю над созданием каких-либо политических партий, сбором для этого средств. Основные мои заботы сейчас направлены на завершение лечения детей, привезенных нами из Донбасса, а также на продолжение развития этого проекта. А к тому, что мое имя используют для рекламы в нужные моменты политические пиарщики, я давно уже привыкла", — написала Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее президиум генерального совета "Единой России" освободил заместителя секретаря генсовета партии Железняка от этой должности. Поклонская осенью лишилась поста зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.