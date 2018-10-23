Россия рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Камеруном

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Камеруном, говорится в сообщении МИД РФ по итогам президентских выборов этой страны.

"В Москве рассчитывают, что состоявшиеся выборы послужат дальнейшему продвижению камерунского общества по пути устойчивого политического и социально-экономического развития. Выражаем готовность к продолжению многопланового взаимодействия с Яунде на благо народов наших стран и в интересах укрепления мира и стабильности на Африканском континенте", — сообщил МИД РФ.

Министерство отметило также, что наблюдатели от Африканского союза "не отметили серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления камерунских граждан, подчеркнули транспарентность избирательного процесса".

Президент Камеруна Поль Бийя 7 октября был в седьмой раз переизбран на пост главы государства.

По данным Конституционного совета, за 85-летнего Бийя проголосовали 71,28% избирателей, его ближайший соперник оппозиционер Морис Канто получил только 14,23% голосов.

Бийя управляет Камеруном с 1982 года. На прошлых выборах в 2011 году оппозиция пыталась оспорить результаты выборов, но иск был отклонен судом.