России не нужны торговые и санкционные войны с США, заявил Антонов

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 23 окт — РИА Новости. Россия не заинтересована в торговых и санкционных войнах с США, из-за которых страдают предприниматели двух стран, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы нацелены на поиск путей по расширению сотрудничества с зарубежными деловыми кругами. Нам не нужны ни торговые, ни санкционные войны. Такая политика лишь разрушает международный порядок, в том числе в области международных экономических отношений. Бизнес не должен быть наказан за политические разногласия между странами", — сказал Антонов, выступая перед деловыми кругами в штате Юта.

По его словам, необходимо искать "новые методы для восстановления полноформатного политического общения между двумя нашими странами и на этой основе развития взаимовыгодного делового партнерства". В частности, напомнил посол, президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки со своим коллегой Дональдом Трампом предложил создать группу высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса.

"Убеждены, что предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимную кооперацию", — сказал Антонов.