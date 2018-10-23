Россия готова к взаимодействию с США, заявил Антонов

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 23 окт — РИА Новости. Россия готова к конструктивному взаимодействию с США, но отношения можно улучшить только путем честного диалога, основанного на фактах, заявил посол РФ в США Анатолий Анотонов.

"Со своей стороны открыты к конструктивному сотрудничеству в той мере, в которой к этому готова американская сторона. Настроены на обсуждение любого, пусть даже самого сложного вопроса, но этот разговор должен быть честным, открытым, основанным на фактах. Только так можно выправить ситуацию в российско-американских отношениях", — заявил Антонов во вторник на встрече с представителями деловых кругов в штате Юта.

Он подчеркнул, что Россия выступает за "равноправные, взаимоуважительные, взаимовыгодные и прагматические отношения с США", в которых не должно быть "сильного и слабого, младшего и старшего".

"Мы хотим признания и уважения российских национальных интересов. Выступаем против того, чтобы "российская карта" разыгрывалась в межпартийной борьбе, во внутриполитических разборках", — отметил посол.

Антонов добавил, что нынешний кризис в российско-американских отношениях не отвечает национальным интересам России и США и констатировал, что сегодня свернуты практически все механизмы диалога, которые были эффективны и востребованы даже в годы "холодной войны".