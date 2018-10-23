Болтон анонсировал встречу замглав МИД России и США по контртерроризму

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча заместителей глав МИД РФ и США по теме сотрудничества в сфере контртерроризма пройдет в декабре, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"На встрече с Патрушевым мы обсудили наше взаимодействие по итогам встречи в Женеве и переговоров (лидеров — ред.) в Хельсинки. Мы согласились, что российско-американский диалог по контртерроризму на уровне заместителей глав МИД и госдепартамента пройдет в декабре", — сказал Болтон на пресс-конференции.

Он сказал, что в дальнейшем "эта работа будет расширена и будет включать также борьбу с незаконной продажей наркотиков".