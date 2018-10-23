Болтон надеется, что Россия не будет вмешиваться в предстоящие выборы в США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что надеется, что Россия не будет вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в конгресс США.

"Мы внимательно следим за всем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР Крис Рей заявил, что пока что они не видят никаких действий, которые напоминали бы своим масштабом действия в 2016 году (во время президентских выборов США — ред.). Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши, но я надеюсь, что ничего этого не произойдет", — заявил Болтон на брифинге в Москве.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также ранее заявлял, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.