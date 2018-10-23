Болтон сообщил Путину имеющуюся информацию по делу Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал его о ходе расследования дела о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Я проинформировал президента Путина о той информации, которую мы получили по Саудовской Аравии. Вы знаете, что информация эта поступала от президента (США Дональда) Трампа и также от госсекретаря, от руководителя ЦРУ", — рассказал Болтон на брифинге в Москве.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.