Встреча Путина с Болтоном носила деловой характер, заявил Ушаков

Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи. 23 октября 2018

Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном носила деловой характер, обошлась без взаимных обвинений, тема звучащих в США обвинений в адрес России о возможном вмешательстве в выборы углубленно не поднималась, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Беседа носила деловой характер, была достаточно обстоятельной, я бы сказал интересной. Прежде всего обсуждались вопросы стратегической стабильности, разоруженческое досье, вопросы контроля над вооружениями, в том числе в связи с намерениями администрации США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, обсуждались региональные вопросы, в том числе подробно говорили о Сирии.

На вопрос журналистов, можно ли охарактеризовать встречу используя метафору президента РФ, который отметил, что на американском гербе в когтях у птицы находятся с одной стороны стрелы, а с другой – оливковая ветвь, Ушаков отметил, что встреча содержала и ту, и другую составляющую. "Но первично все-таки был настрой на продолжение контактов", — сказал Ушаков.

На вопрос о том, затрагивалась ли тема обвинения США в адрес России о якобы имевшем вмешательстве в выборы, Ушаков сказал, что тема была лишь упомянута. "Это было упомянуто, но не обсуждалось", — сказал Ушаков.

"Вообще и президент, и господин Болтон решили отказаться от взаимных обвинений, а провести такую серьезную, нормальную обстоятельную беседу, что, в общем-то, и произошло", — сказал Ушаков.

Он отметил, что говорить о прорывном характере встрече нельзя. "Президент ведь встречался не со своим партнером, он принимал Болтона, поскольку тот проводит здесь консультации. Посмотрим, что будет на встрече с Трампом в Париже", — сказал Ушаков.