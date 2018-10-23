США далеки от решений по размещению ракет в Европе, заявил Болтон

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. США пока не имеют конкретных решений о своих действиях после возможного выхода из ДРСМД, заявил советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон

Журналисты спросили его на брифинге, можно ли ждать, что американские ракеты снова появятся в Европе.

"Мы еще далеки от каких-либо конкретных решений. Этот вопрос очень важен, об этом и говорил президент (США Дональд) Трамп", — заявил Болтон на брифинге. Он отметил, что США рассматривают возможность выйти из ДРСМД, потому что Россия, по их оценке, нарушает этот договор. Кроме того, он напомнил, что критика в адрес России по этому поводу со стороны Америки раздается уже пять лет – еще со времен предыдущей администрации.