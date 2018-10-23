Премьер-министр Италии прибыл в Москву

МОСКВА, 23 окт — РИА новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл в Россию с первым официальным визитом, самолет главы итальянского правительства приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

У трапа самолета Конте встречал замглавы МИД РФ Александр Грушко, а также почетный караул.

Визит главы итальянского правительства продлится два дня. В ходе поездки Конте встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщалось ранее, премьер Италии намерен обсудить с российским руководством международную повестку дня и двусторонние отношения.

Поездке Конте предшествовали визиты в Россию главы МВД Италии Маттео Сальвини и министра иностранных дел республики Энцо Моаверо Миланези.

Это первый визит Конте в качестве главы кабинета министров Италии, новый состав которого был сформирован 1 июня на 88-й день после парламентских выборов в стране. Юрист Джузеппе Конте был предложен кандидатом на пост главы правительства от победивших на выборах популистской партии "Движения 5 звезд" и правопопулистской "Лиги".