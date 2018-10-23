Болтон отметил важность нахождения общих интересов между Россией и США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что полезным для Москвы и Вашингтона будет находить точки соприкосновения, несмотря на разногласия.

"Несмотря на те различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, тем не менее очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны", — сказал Болтон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил надежду, что в ходе встречи будут обсуждены все вопросы, которые находятся на повестке дня.