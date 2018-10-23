Путин намерен обсудить с Болтоном стратегические вопросы и разоружение

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил о намерении обменяться мнениями по стратегическим вопросам и по проблематике разоружения, Москва знает о сомнениях в американской администрации по вопросу продления договора СНВ-3 и слышит о намерениях разместить отдельные элементы американской ПРО в космосе.

"Конечно, очень полезно будет обменяться с вами мнениями по вопросам стратегической стабильности, по вопросам разоружения, по региональным конфликтам. Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе", — сказал Путин.