Президент России Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи. 23 октября 2018

Президент России Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки была жесткой, но полезной, поэтому Москву удивляют недружественные шаги Вашингтона в отношении России. Об этом он заявил на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"В начале нашей беседы хотел бы вспомнить нашу встречу с президентом Соединенных Штатов в Хельсинки. Эта была, на мой взгляд, полезная, местами достаточно жесткая встреча и беседа, но все-таки, в конечном итоге, на мой взгляд, конструктивная", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москву удивляют недружественные шаги Вашингтона. "Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными", — сказал он.

Президент отметил, что Россия практически не отвечает ни на один американский шаг. "Нет, это все продолжается и продолжается", — сказал он.

При этом Путин обратил внимание на то, что, несмотря на все это, торговый оборот между Россией и США растет: в прошлом году — на 16 процентов, в этом году — на восемь.

"Это мало в абсолютных величинах, очень мало, но тем не менее тенденция такая есть. И, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов", — добавил президент.

По его словам, растут и взаимные инвестиции, причем российские инвестиции в американскую экономику в два раза превышают американские в российскую.

Возможная встреча в Париже

Говоря о контактах со своим американским коллегой, российский лидер заявил, что было бы полезно продолжить прямой диалог с Трампом, прежде всего на полях международных мероприятий, которые состоятся в ближайшее время.

"Ну, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", — сказал Путин.

Болтон ответил на это, что и президенту США было бы очень приятно встретиться с российским коллегой в Париже.

Остались одни стрелы?

Касаясь тем, которые будут обсуждаться на переговорах с Болтоном, президент России заявил о намерении обменяться мнениями по стратегическим вопросам и по проблематике разоружения.

"Мы знаем и много говорим об одностороннем выходе Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях в администрации по поводу необходимости продления СНВ-3, слышим о намерении разместить отдельные элементы системы противоракетной обороны в космосе", — сказал Путин.

Он напомнил, что на гербе США есть надпись "Единство в многообразии". "Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется", — подчеркнул российский лидер.

Болтон ответил, что это является и намерением США.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" — продолжил Путин.

Делегации встретили эти слова смехом. Президент заметил, что хотел бы поговорить с Болтоном не только как с помощником американского коллеги, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями.

Тот, со своей стороны, выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у Путина вопросы, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", — отреагировал Путин. В делегациях снова засмеялись.

"Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом", — пояснил Болтон.

Советник американского президента находится с визитом в Москве 22 и 23 октября. Накануне он встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Болтон и Лавров обсудили, в частности, ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, а также вопросы поддержания стратегической стабильности. На встрече с Патрушевым стороны затронули широкий спектр тем: от вариантов нового договора СНВ до обвинений против россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.

Сегодня американский политик встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. В Минобороны назвали переговоры конструктивными. В частности, состоялся обмен мнениями по стратегическим наступательным вооружениям, Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вопросам безопасности на Ближнем Востоке.