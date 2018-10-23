Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что было бы полезным продолжить диалог с его американским коллегой Дональдом Трампом, для этого подойдут предстоящие многосторонние встречи.

"Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", — сказал Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.