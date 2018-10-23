Путин призвал улучшить госполитику по поддержке предпринимательства

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Государственная политика России по поддержке предпринимательства и работа малого и среднего бизнеса должны стать на порядок эффективнее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Напомню, что в послании (Федеральному собранию – ред.), а затем и в майском указе была поставлена цель обеспечить не просто поступательное, а именно качественное развитие малого и среднего бизнеса, а это значит, что и сама работа ваших компаний и государственная политика по поддержке предпринимательства должна стать на порядок эффективнее", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Малый бизнес — национальный проект!".