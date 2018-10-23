Путин поручил расширять возможности для работы малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти РФ продолжат расширять возможности для работы малого и среднего бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что развитие страны зависит от их успехов и частной инициативы.

"Я глубоко убежден, что развитие страны, развитие России зависит от частной инициативы, от успехов таких же целеустремленных, трудолюбивых, настойчивых людей, как вы, и тех людей, которые работают с вами и у вас. Мы продолжим расширять пространство возможностей для работы индивидуального, малого, среднего бизнеса и обязательно добьемся успеха, если будем работать вместе, как это было в предыдущие годы", — сказал Путин на форуме, посвященном малому и среднему бизнесу.