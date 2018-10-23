Болтон не говорил о претензиях спецслужб США к Хусяйновой, заявил источник

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встречах в Москве ничего не говорил о выдвинутых американскими спецслужбами претензиях к россиянке Елене Хусяйновой, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"В отличие от того, что сообщили некоторые СМИ, Болтон ничего не говорил о выдвинутых американскими спецслужбами на прошлой неделе претензиях к гражданке России Елене Хусяйновой, совершенно ее не упоминал", — отметил он.

"Это и понятно, с учетом очевидной нелепости и смехотворности обвинений в адрес главного бухгалтера российского "Федерального агентства новостей" в намерении изменить исход выборов в США", — подчеркнул собеседник агентства.

Минюст США в прошлую пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, как сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон в начале июля сообщал, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.