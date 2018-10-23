МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Разговор о "вмешательстве" России в американские выборы на встречах с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном был скоротечным, США поднимают эту тему явно "для галочки", заявил РИА Новости дипломатический источник.
"В очередной раз чувствовалось, что официальные лица США касаются данной темы явно "для галочки", испытывая неловкость, поскольку не в состоянии привести ни единого реального доказательства подобных домыслов, но вынуждены отрабатывать "политический заказ" с учетом внутренних межпартийных разборок в Вашингтоне", — добавил собеседник агентства.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.