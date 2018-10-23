МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Разговор о "вмешательстве" России в американские выборы на встречах с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном был скоротечным, США поднимают эту тему явно "для галочки", заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Очень скоротечным был и разговор насчет пресловутого "вмешательства России в американские выборы", — сказал он.

"В очередной раз чувствовалось, что официальные лица США касаются данной темы явно "для галочки", испытывая неловкость, поскольку не в состоянии привести ни единого реального доказательства подобных домыслов, но вынуждены отрабатывать "политический заказ" с учетом внутренних межпартийных разборок в Вашингтоне", — добавил собеседник агентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.