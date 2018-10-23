Памфилова: видеонаблюдение на выборах в регионах должно стать обязательным

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Система видеонаблюдения будет развиваться и дальше, чтобы на выборах в регионах такая система была не по желанию, а в обязательном порядке, а также, возможно, фиксировала явку, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Будем развивать (видеонаблюдение), надо вносить в законодательство целый ряд норм, которые позволяли бы более широко использовать потенциал видеонаблюдения. Там много чего не хватает… В том числе, может быть, ещё и по явке, если другими камерами оснащать, другими камерами с другим техническим разрешением. Тогда можно контролировать в том числе и явку", — сказала Памфилова на круглом столе по актуальным вопросам совершенствования и развития законодательства.

"Будем дальше развивать систему, чтобы на региональных выборах не по желанию, а в обязательном порядке было видеонаблюдение", — добавила она.