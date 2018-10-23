Болтон в ходе визита встретился с представителями американского бизнеса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Москву встретился с представителями американского бизнеса, работающими в России, говорится в сообщении посольства США в РФ.

Встреча прошла в резиденции посла США в РФ Спасо-Хаусе.

"Помощник президента США по национальной безопасности поддержал американское бизнес-сообщество в России, встретившись с его представителями сегодня в Спасо-хаусе. Компании, присутствующие сейчас на российском рынке, помогают развивать отношения между США и Россией", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Болтон прибыл в РФ в воскресенье. За два дня визита у него состоялись переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ожидается, что позже во вторник Болтона примет президент России Владимир Путин.