Выступление Владимира Путина на форуме "Опора России". Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании ежегодного форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Форум проходит под названием "Малый бизнес — национальный проект!". Эксперты, чиновники и представители бизнеса обсудят механизмы реализации национального проекта, разработанного правительством в рамках исполнения майского указа президента.

Ожидается, что, помимо главы государства, в пленарном заседании примут участие некоторые министры, руководители ведомств и финансовых организаций, в том числе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, генпрокурор Юрий Чайка, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Михаил Мишустин и другие.