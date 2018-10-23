Памфилова выступила за видоизменение муниципального фильтра

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Кандидаты на выборах должны иметь равные стартовые условия, поэтому надо вести разговор о видоизменении муниципального фильтра, чтобы вопрос прохода на выборы не решался путем "политической благотворительности" и великодушия партии власти, считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Должны быть равные стартовые условия. Почему мы сегодня ведем разговор о видоизменении фильтра муниципального — чтобы не было этой политической благотворительности, когда решается вопрос от великодушия партии власти",- сказала Памфилова на круглом столе по актуальным вопросам совершенствования и развития.

Она призвала кандидатов не уповать на политическую благотворительность "Единой России" при прохождении муниципального фильтра. "Сегодня "Единая Россия", завтра — другая какая-то партия власти. Не должен процесс регистрации, отбора кандидатов зависеть от партии, которая у власти… Все, кто приходит к власти, всегда заинтересованы в том, чтобы остаться у власти, все остальные бьются за (то), чтобы прийти к власти",- добавила Памфилова.