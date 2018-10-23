ЦИК создает единый регистр избирателей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия создает единый регистр избирателей на базе акции по исключению двойного учета избирателей, проведённой перед президентскими выборами в марте 2018 года.

"Про "мертвые души" — это была не просто разовая акция по очистке списков. Это преддверие огромной работы системной, которую мы сейчас ведём, по созданию единого регистра избирателей так, как это должно быть с учётом всех факторов. Я думаю, мы эту работу завершим, чтобы все было понятно", — сказала Памфилова в ходе круглого стола "Актуальные вопросы совершенствования и развития избирательного законодательства".

ЦИК совместно с МИД к выборам президента РФ в марте 2018 года провели работу по исключению двойного учета граждан: в этом году впервые МИД направил Центризбиркому списки избирателей, которые постоянно проживают на территории иностранного государства и состоят на консульском учете. Эта информация была передана в регионы, чтобы исключить их из списков избирателей по месту регистрации.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова перед выборами главы государства сообщила, что около 1,5 миллиона "двойников" и "мертвых душ" вычистили из списков избирателей к выборам президента России.