Болтон в ходе визита в Москву возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 23 октября 2018

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Помощника президента США сопровождал американский посол в РФ Джон Хантсман. Болтон прибыл в Александровский сад после посещения Москворецкого моста, где он возложил цветы к месту убийства российского политика Бориса Немцова.

До этого утром во вторник состоялась встреча советника президента США по нацбезопасности с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, с которым они обсудили, в том числе, Сирию и контакты военных ведомств.

Болтон 22-23 октября находится с визитом в российской столице.