На встречах с Болтоном не обсуждали ситуацию на Кавказе, заявил источник

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ходе встреч советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Совете безопасности и МИД РФ ситуация на Кавказе не обсуждалась, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Москве.

"Удивлены комментариями Болтона в СМИ по итогам встреч в СБ России и МИД. В частности, американский представитель заявил, что обсуждал с российскими коллегами ситуацию на Кавказе и Китай", — сказал собеседник агентства.

"Ситуацию на Кавказе не обсуждали в принципе. А что касается китайской проблематики, то с российской стороны было предложено обсуждать это тему вместе с Китаем", — добавил он.