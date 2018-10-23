МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Публикация списков избирателей поможет сделать выборы более прозрачными, однако идет вразрез с законом о защите персональных данных, нужно скорректировать законодательство, заявила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы хотели списки тоже публиковать, не только у нас наблюдатели и члены комиссии чтобы знакомились с книгами для избирателей, но и списки публиковать, в том числе и в интернет-пространстве. Но это пошло в противоречие с законом о защите персональных данных, и нам Роскомнадзор не разрешил это делать", — сказала Памфилова в ходе заседания круглого стола "Актуальные вопросы совершенствования и развития избирательного законодательства", комментируя предложение депутата Госдумы Олега Нилова о публикации списков избирателей.

"Надо сейчас, скажем, снять противоречие, чтобы с одной стороны обеспечивать эту прозрачность, мы заинтересованы в этом, для нас это важно, но все-таки чтобы это как-то сочеталось с законом о защите персональных данных", — заявила она, отметив, что пока законодательство в этой области не будет скорректировано, публикация списков избирателей останется невозможной.