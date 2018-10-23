Памфилова призвала отказаться от досрочного голосования

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах — это практика, которую нужно минимизировать, а по возможности, с учетом развития новых технологий голосования, отказаться от него, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"По досрочному голосованию позиция Центральной избирательной комиссии — надо минимизировать, то есть свести к тому минимуму необходимому, например, в дальних регионах, труднодоступных и так далее, а по возможности — с учетом того, что мы развиваем новые формы, в том числе и "мобильный избиратель" — от них отказаться", — сказала Памфилова в ходе заседания круглого стола "Актуальные вопросы совершенствования и развития избирательного законодательства".