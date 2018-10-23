ЦИК направит делегацию в Хакасию, чтобы отслеживать ситуацию до выборов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ближайшие дни ЦИК РФ направит в Хакасию свою делегацию, чтобы до выборов главы региона отслеживать ситуацию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"В ближайшие дни направим делегацию ЦИК рабочую (в Хакасию), чтобы до выборов отслеживала все механизмы", — сказала Памфилова на круглом столе по актуальным вопросам совершенствования и развития избирательного законодательства.

В первом туре выборов главы региона 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. Предположительно, второй тур будет назначен на 11 ноября с единственным кандидатом Коноваловым.