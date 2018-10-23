Глава Чукотки анонсировал реорганизацию структуры органов власти в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин анонсировал реорганизацию структуры органов исполнительной власти региона, которая предусматривает выделение новых управлений и комитетов при сохранении численности сотрудников, сообщает правительство АО.

"Решением губернатора в структуре будут отдельно выделены органы, деятельность которых требует наиболее пристального внимания. Ими станут управление здравоохранения, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, комитет по культуре, спорту и туризму, комитет по охране объектов культурного наследия и управление сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия. При этом губернатор отметил, что… количество чиновников в составе органов исполнительной власти останется неизменным", — говорится в сообщении.

По словам Копина, разграничение обязанностей позволит структурировать ответственность органов за конкретное направление деятельности.

Число заместителей губернатора также не изменится, их останется пять, имена кандидатов пока не названы. После предложения Копиным кандидатур их согласуют с думой округа.

Также Копин заявил, что после окончания реорганизации руководство новых органов исполнительной власти изучит обращения местных жителей, поступивших в его адрес во время избирательной кампании, – их более 300, все опубликуют на официальном сайте Чукотского АО.

Девятого сентября на выборах губернатора автономного округа Копин обошел трех конкурентов и получил 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. Избирательная комиссия Чукотки 12 сентября признала его победителем выборов главы региона. Копин вступил в должность 8 октября. Это уже его третий срок на посту главы автономного округа.