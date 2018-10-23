Глава Чукотки анонсировал реорганизацию структуры органов власти в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин анонсировал реорганизацию структуры органов исполнительной власти региона, которая предусматривает выделение новых управлений и комитетов при сохранении численности сотрудников, сообщает правительство АО.
По словам Копина, разграничение обязанностей позволит структурировать ответственность органов за конкретное направление деятельности.
Число заместителей губернатора также не изменится, их останется пять, имена кандидатов пока не названы. После предложения Копиным кандидатур их согласуют с думой округа.
Девятого сентября на выборах губернатора автономного округа Копин обошел трех конкурентов и получил 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. Избирательная комиссия Чукотки 12 сентября признала его победителем выборов главы региона. Копин вступил в должность 8 октября. Это уже его третий срок на посту главы автономного округа.