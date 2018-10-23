Экс-кандидат в губернаторы Приморья стала советником Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров за социальную справедливость в Приморье Юлия Толмачева, в сентябре участвовавшая в выборах главы края, стала общественным советником врио губернатора региона Олега Кожемяко, сообщает администрация края.

Кожемяко заявлял, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.

"Юлия Толмачева отметила, что предложение Олега Кожемяко "консолидировать силы и стать советником" восприняла как возможность напрямую озвучивать проблемы жителей и глубже вникнуть в механизмы работы исполнительной власти", — говорится в сообщении.

Толмачева выразила надежду на конструктивное сотрудничество с властями края.

"В качестве основных тем, которые планирую курировать в роли советника, конечно, останется социальная сфера и вопросы развития края в контексте инвестиционной политики", – сказала она.

На выборах главы края в сентябре Толмачева набрала 10,8% голосов.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.