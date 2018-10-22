Лавров и Болтон обсудили Сирию, Афганистан, Украину и КНДР

ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С БОЛТОНОМ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ СИРИИ И В АФГАНИСТАНЕ, ПОЛОЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ И КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ – МИД РФ

РИА НОВОСТИ