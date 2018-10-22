Болтон отверг обвинения в шантаже выходом США из ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отверг обвинения Москвы, которая назвала намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности шантажом.

"Это вообще неправда. Давайте вернемся к началу нашего разговора. Это российские нарушения Договора о РСМД привели нас к нынешней точке. И это продолжалось пять лет, если не больше", — сказал Болтон в интервью газете "Коммерсантъ"

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.