Подготовка встречи Путина и Трампа не ведется, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но подготовка пока не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что не исключен саммит, аналогичный встрече в Хельсинки.

"Подготовки нет. Путин неоднократно говорил, что готов", — сказал Песков РИА Новости.

Болтон после встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил, что обсудил с ним возможность новой встречи лидеров двух стран.