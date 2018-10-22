Болтон обсудил с Патрушевым варианты нового договора по СНВ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым различные варианты нового договора по СНВ, но Вашингтон ещё не выработал свою позицию.

"Понимаете, американское правительство сейчас рассматривает свою позицию по новому договору СНВ. И мы обсуждали этот вопрос с Николаем Патрушевым. У нас были переговоры в Женеве в августе по этому вопросу", — сказал Болтон в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но американское правительство пока еще не выработало своей позиции… Мы готовы вести переговоры, вот, пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали ", — добавил он.

Болтон и Патрушев провели встречу в Москве в понедельник. По данным аппарата Совбеза РФ, она длилась пять часов.