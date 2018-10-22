Патрушев и Болтон обсудили обвинения в отношении россиянки Хусяйновой

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что тема обвинений в отношении россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США поднималась на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Я этот вопрос поднимал сегодня на переговорах. Я понимаю российскую позицию по этому вопросу", — заявил Болтон в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Нашим российским коллегам я сегодня сказал, что я не думаю с точки зрения, что вмешательство их в наш избирательный процесс имело какой-то реальный эффект. Но важно другое. Само желание вмешиваться в наши дела вызывает недоверие к россиянам, к России. И я считаю, что это невозможно терпеть, это не должно быть допустимо", — добавил он.

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, как сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Болтон в начале июля сообщал, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.